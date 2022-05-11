ناشطون في برلين يصورون زيلينسكي على شكل "رأس الموت"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للملصقات التي نشرها ناشطون مناهضون للنازية ببرلين والتي تظهر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأسلوب يقلد شكل شعار إحدى فرق جيش ألمانيا النازية.

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ونظمت هذه الفعالية ردا على منشور لزيلينسكي هنأ فيه الأوكرانيين في 9 مايو بـ"يوم النصر على النازية" وأرفقه بصورة لعسكري أوكراني يرتدي زيا يحمل ما يشبه شعار الفرقة الثالثة القوات SS النازية المعروفة بـ"رأس الموت".

وأثار منشور زيلينسكي فضيحة وتم حذف الصورة المشؤومة بسرعة، لكن نسخا منها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT