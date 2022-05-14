 
مباشر

سيناتور أمريكي يصف حال الولايات المتحدة في زمن إدارة بايدن: كارثة

أخبار العالم

سيناتور أمريكي يصف حال الولايات المتحدة في زمن إدارة بايدن: كارثة
Globallookpress Lenin Nolly
السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0n0

 اعترف السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، أنه كان مخطئا بشأن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية منذ أكثر من عام، ثم في 6 يناير 2021 .

وقال غراهام، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز": "كنت مخطئا. لقد عرفت جو لمدة 30 عاما، إنه رجل جيد، لكن كرئيس إنه كارثي... لا أحد في العالم يخاف منه، وسياسته الداخلية فاشلة".

وأضاف أن "بايدن جعل الولايات المتحدة أقل أمنا وأضر بالاقتصاد".

إقرأ المزيد
بايدن يرد على اتهامه بانه
بايدن يرد على اتهامه بانه "ليس أهلا لأداء واجباته وعاجز ومشوش"

وأيد غراهام بايدن خلال احتجاجات الكابيتول في 6 يناير 2021، معتبرا أن "احتجاجات أنصار دونالد ترامب ستصبح سببا لوحدة الشعب".

وردا على سؤال فيما إذا كان ما يزال يعتبر بايدن "الأنسب لدور رئيس الدولة في هذا الوضع؟"، كان جواب غراهام بالنفي.

المصدر: فوكس نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا