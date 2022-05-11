بايدن يرد على اتهامه بانه "ليس أهلا لأداء واجباته وعاجز ومشوش"

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال عن اتهام السيناتور الجمهوري ريك سكوت، له بأنه "غير أهل لتحمل مسؤوليات الرئاسة" قائلا، "إن هذا الرجل لديه مشكلة".

وكان السيناتور عن ولاية فلوريدا أصدر يوم الثلاثاء بيانا هاجم فيه بشدة بايدن، قائلاً إنه "ليس على ما يرام. إنه ليس أهلا لأداء واجباته. إنه غير متناسق وعاجز ومشوش. نصف الوقت لا يعرف أين هو".

وقال الرئيس الديمقراطي: "لم أكن أتوقع من جمهوريي ماغا المتشددين، الذين يبدو أنهم يسيطرون على الحزب الجمهوري اليوم، أن يتمكنوا من السيطرة" على هذا الحزب. وأضاف "لم أتوقع هذا الأمر أبدا".

وفي وقت سابق الاثنين، هاجم بايدن برنامجا طرحه السيناتور الجمهوري، واصفا إياه ببرنامج "ماغا (حملة لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) متشدد".

المصدر: أ ف ب