بايدن يسأل مرة أخرى: "أين الطريق" (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو مشتت ويسأل الحاضرين "أين الطريق؟"، أثناء زيارته لأحد المصانع في الولايات المتحدة.

وعلق رواد التواصل الاجتماعي بسخرية على ارتباك الرئيس الأمريكي: "رئيس العالم الحر يتساءل إلى أين يذهب".

والبعض قال إن بايدن قلق من الوجهة.

وظهر الرئيس بايدن في مقطع الفيديو أثناء زيارته في جولة تفقدية لأحد المصانع في إحدى الولايات، وظهر في حالة ارتباك متسائلا عن الطريق، ليقوم مساعدوه والمجتمعون بإرشاده.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها بايدن ضائعا، فقد انتشر موخرا مقطع فيديو له في أحد مؤتمراته الصحفية وهو "يمد يده ليصافح لا أحد" ليعي بعد قليل أنه بمفرده المتحدث في المؤتمر أمام المحتشدين.

BIDEN, very confused: "Where am I heading?"



This reads like the mad scene in King Lear, who says, "O let me not be mad, not mad, sweet heaven!" (I. 5.43)



The answer to Biden's question is that he and his party are headed for a monumental defeat. Huge! https://t.co/rtVHYVXxrw — Belladonna Rogers (@BeladonnaRogers) May 7, 2022

BIDEN, very confused: "Where am I heading?" pic.twitter.com/nNqY3jnddA — RNC Research (@RNCResearch) May 6, 2022

“Leader of the Free World “ Joe Biden:”Where am I heading?” 😁😂🤣 pic.twitter.com/y5aI6ZiwJG — NiCoLeEliSei (@NiCoLeEliSei1) May 6, 2022

🤣🤣🤣 "Where am I heading?"

Joe Biden gets lost and confused after touring Ohio factory.

เอ้าๆๆ งง งง

หลงทาง เงอะงะ เงอะงะ เสือไบหมดสภาพ pic.twitter.com/H5s6K762WU — ไม่ได้เก่งมาจากไหน แค่พูดได้คิดเป็น (@Phatum411) May 7, 2022

المصدر: RT