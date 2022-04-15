بالفيديو.. بايدن يتكلم ويصافح "أشباحا"

انتشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يتكلم مع "أشباح" ومن ثم يمد يده لمصافحة "الأشباح" بعد الانتهاء من خطاب ألقاه في ولاية نورث كارولينا.

وكان بايدن (79 عاما)، قد انتهى لتوه من إلقاء خطاب مدته 40 دقيقة تقريبا في جامعة ولاية نورث كارولينا الزراعية والتقنية، عندما استدار نحو المنصة يمينا ويده ممدودا في وضع المصافحة. إلا أنه لم يكن هناك أي شخص آخر على خشبة المسرح، ولم يتقدم أي شخص من الحشد المصفق إلى الرئيس لتبادل المصافحة، فيما بقي بايدن يتلفت يمينا وشمالا.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022

أما في منتصف خطابه، فقد أدار بايدن ظهره للميكروف ليقدم اعتذاره للأفراد الذين كانوا يقفون خلفه لأنه يدير ظهره لهم، على الرغم من أن أحدا لم يكن واقفا خلفه.

وعندما قدم اعتذاره، استمر بالتحدث إلى "الأشباح" خلفه لعدة ثوان، دون أن يُفهم ماذا يقول.

Biden just turned his back to the microphone and mumbled inaudibly for several seconds during his speech pic.twitter.com/kcJ45uqjDv — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022

المصدر: RT