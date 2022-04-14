"فوكس نيوز" تعلق على سخرية ممثل سعودي من بايدن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من تقرير لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية حول السخرية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قناة سعودية.

وقال مقدم البرنامج على قناة "فوكس": "في هذه الدولة (أمريكا) لا يسمح لبرنامج ساترداي نايت لايف بالسخرية من الخرف الواضح لبايدن، ولكن في المملكة العربية السعودية، الحليف القديم، البرامج الكوميدية لا تمتنع عن ذلك، ربما بعض الأشياء قد تغيرت".

2️⃣

جرت العادة أن يكون رئيس امريكا مادّة للسخرية لدى الكوميديان الامريكيين، لكن بايدن تم إعطاءه حصانة، ولم يجرؤ حتى برنامج @nbcsnl الشهير، الذي تخصص بالسخرية من رؤساء امريكا من التعرض له إلا لذرّ الرماد في العيون، ولذا تم الإحتفاء بمقطع الفراج



حتى أشهر مذيع امريكي عرض المقطع👇 https://t.co/IZo2unncRV — أحمد الفراج (@amhfarraj) April 13, 2022

وجاء المقطع الذي قدمه الفراج ضمن الجزء الثاني من مسلسل "ستوديو 22" الكوميدي. وحقق المقطع الكثير من المشاهدات عبر حسابات مختلفة، منها أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر حساب شخص واحد فقط في حوالي 10 ساعات.

ويأتي هذا المشهد الساخر في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام أمريكية عن وجود مؤشرات قوية عن توتر في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وكل من السعودية والإمارات.

المصدر: "تويتر"