في واقعة نادرة ممثل على قناة سعودية يسخر من بايدن

تداول رواد موقع "تويتر" مقطع فيديو للممثل السعودي خالد الفراج يقلد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مشهد ساخر يشبه بايدن بشخص تائه ونائم وذاكرته ضعيفة.

وتفاعل الفراج مع تعليقات المغردين عبر حسابه على "تويتر"، وردا على تغريدة من شخص يدعى غريغ برايس عن أن قناة سعودية تسخر من بايدن وكامالا هاريس، قال الفراج: "لدينا المزيد من النكات إذا أردت"، مضيفا: "شكلنا بنصير عالميين يا عيال".

ثم قال الفراج في تغريدة أخرى: "إذا أعجبكم يمكننا تصوير الجزء الثاني".

We have many other jokes if you wish 😅😅

شكلنا بنصير عالميين يا عيال ✌️#استديو_22#جو_بايدنhttps://t.co/omJHSXBGCQ — #خالد_الفراج (@khalidalfarraj) April 12, 2022

وتداول مغردون من الولايات المتحدة المقطع بشكل كبير، واعتبر أحدهم أن المشهد مضحك أكثر من البرنامج الكوميدي الأمريكي saturday night live.

Epic 😂 RT @DailyCaller: WATCH: Saudi Arabia TV makes fun of Joe Biden and Kamala Harris, and honestly it’s funnier than SNL pic.twitter.com/BCdI2D6EHt — Mike (@Mikdyer252) April 12, 2022

وقال آخر: " لأول مرة أرى التلفزيون السعودي يسخر من الإدارة الأمريكية".

For the first time i see the Saudi TV mocking the US administration. pic.twitter.com/8vPtU0txJ8 — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) April 12, 2022

وجاء المقطع الذي قدمه الفراج ضمن الجزء الثاني من مسلسل "ستوديو 22" الكوميدي. وحقق المقطع الكثير من المشاهدات عبر حسابات مختلفة منها أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر حساب شخص واحد فقط في حوالي 10 ساعات.

ويأتي المشهد في وقت تزداد فيه مؤشرات توتر العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: "تويتر"