نائب ألماني يدعو لتقديم ضمانات أمنية لفنلندا والسويد قبل انضمامهما إلى الناتو

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، ميخائيل روت، لتقديم ضمانات أمنية لفنلندا والسويد من جانب ألمانيا وأعضاء الناتو الآخرين للفترة ما قبل انضمامهما إلى حلف الناتو.

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وقال روت في حديثه لصحيفة "Welt am Sonntag"، اليوم السبت، عشية اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين: "على الأرجح سترد روسيا بتصريحات عدوانية واستفزازات على رغبة فنلندا والسويد للانضمام (إلى الناتو). على فنلندا والسويد أن تعرفا أنه يمكنهما الاعتماد على دعم ألمانيا".

وأضاف في الوقت ذاته أنه يجب أن يتم الانضمام من خلال أسرع عملية إبرام ممكنة، وضمانات أمنية طوعية يقدمها لهذين البلدين أكبر عدد ممكن من شركاء الناتو. وفي هذا الصدد ذكر أن بريطانيا قد وعدت السويد وفنلندا بالفعل بضمانات أمنية شاملة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي الوقت ذاته عبر روت عن أمله بأن يحذو وزراء خارجية الناتو حذو بريطانيا. وأضاف: "إذا رغبت الحكومة الفنلندية في ذلك، فيجب أن يناقش الشركاء في الناتو أيضا احتمال إرسال قوات الحلف لتعزيز جبهتها الشرقية المقبلة". وأشار إلى أن ألمانيا كأحد أكبر بلدان الحلف تتحمل المسؤولية عن ذلك أيضا.

المصدر: تاس