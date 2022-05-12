الناتو في انتظار طلب من فنلندا والسويد للانضمام للحلف

يتوقع حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن تتقدم فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف في الأيام المقبلة وأن يتم منحهما العضوية بسرعة.

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على عضوية كل من فنلندا والسويد في غضون سنة، وسيعزز الحلف وجوده خلال هذه الفترة في شمال أوروبا، ويزيد من عدد مناوراته العسكرية هناك.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تتواجد خلال هذه الفترة قوات أمريكية وبريطانية على أراضي هاتين الدولتين.

ورجحت مصادر من حلف شمال الأطلسي أن تتم الموافقة على طلب فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو، إما في قمة الحلف في مدريد المقرة في يونيو المقبل، أو حتى قبل ذلك.

وفي وقت سابق أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن الحلف قد يعزز وجوده العسكري في منطقة بحر البلطيق لضمان أمن السويد خلال فترة النظر في طلبها للانضمام إلى الحلف.

المصدر: وكالات