ستولتنبرغ: الناتو قد يعزز وجوده في بحر البلطيق خلال فترة النظر في طلب السويد للانضمام إلى الحلف

أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن "الناتو" قد يعزز وجوده العسكري في منطقة بحر البلطيق لضمان أمن السويد خلال فترة النظر في طلب محتمل للانضمام إلى الحلف.

وقال مقابلة مع قناة "SVT" التلفزيونية: "أنا مقتنع بأننا سنجد حلولا للاحتياجات الأمنية للسويد خلال الفترة الانتقالية من الوقت الذي تقدم فيه السويد لعضوية".

وأضاف: "يلتزم الناتو التزاما راسخا ليكون قادرا على ضمان أمن السويد.. لدينا طرق مختلفة للإشارة إلى ذلك، بما في ذلك من خلال تعزيز وجود قوات حلف شمال الأطلسي في منطقة السويد وبحر البلطيق".

وتابع: "عملية قبول السويد ستكون سريعة.. نريد أن تكتمل العملية بسرعة، وسيكون ذلك علامة واضحة على الإرادة السياسية لأخذ الاحتياجات الأمنية السويدية على محمل الجد".

من جهتها، أعلنت السويد أن "تقريرا للوضع في مجال السياسة الأمنية سيكون جاهزا خلال الأسبوع المقبل، وسيقرر حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم (SDRPS) انضمام البلاد إلى الناتو في 15 مايو".

ويؤيد العديد من الأعضاء البارزين في الحزب، بما في ذلك رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون، على خلفية الأزمة الأوكرانية، "التخلي عن سياسة عدم الانحياز والانضمام إلى الحلف في كتلة عسكرية".

المصدر: "تاس" + "SVT"