إيطاليا.. "خمس نجوم" تنفي عزمها مغادرة حكومة دراغي بعد إرسال أسلحة لأوكرانيا

نفى رئيس حركة "خمس نجوم"، رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، رغبة الحركة في الخروج من الائتلاف السياسي الداعم لحكومة ماريو دراغي، على خلفية جدل حول إرسال أسلحة لأوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال: "لا نريد أزمة حكومية على الإطلاق. أنا الزعيم الذي يعمل على تقوية رئيس الوزراء دراغي، الذي يقود حكومة وحدة وطنية، مدعومة من مختلف القوى البرلمانية".

وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها دراغي في واشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا كانت "قريبة جدا من المواقف التي أعلنتها"ز

وأضاف: "أنا واثق من أن القوى السياسية الأخرى والحكومة بأكملها سوف تنضم إلى موقفنا الحكيم".

وكان كونتي أعلن في تصريح سابق أن حركة "خمس نجوم" التي يترأسها، "تعارض إرسال مساعدات عسكرية هجومية مضادة تتجاوز حدود الممارسة المشروعة للدفاع المشار إليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة إلى أوكرانيا".

المصدر:AKI