كونتي يصف دعم أوكرانيا عسكريا بـ"الخطأ الكبير"

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي أنه إذا كان الهدف من دعم أوكرانيا عسكريا هو "هزيمة روسيا"، فإن ذلك سيكون "خطأ كبيرا ويجب على إيطاليا تصحيحه".

وأعلن كونتي، الذي طالب مؤخرا رئيس الوزراء ماريو دراغي بالمثول أمام البرلمان لتوضيح هدف إرسال أسلحة إلى السلطات في كييف، أنه لا يرفض إضفاء السرية على نوعية الدعم العسكري المقدم، وقال: "نحن لا نطلب من رئيس الوزراء إحضار قائمة الأسلحة إلى البرلمان والموافقة عليها واحدة تلو الأخرى".

ورأى أنه "سيكون من الجنون إشراك إيطاليا والعالم بأسره"، في الحرب بأوكرانيا.

وكان كونتي أعلن في تصريح سابق أن حركة "خمس نجوم" التي يترأسها، "تعارض إرسال مساعدات عسكرية هجومية مضادة تتجاوز حدود الممارسة المشروعة للدفاع المشار إليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وتعتبر حركة خمس نجوم جزءا من ائتلاف سياسي عريض، يشمل معظم القوى البرلمانية، داعم لحكومة دراغي.

المصدر: "آكي"