كونتي: نعارض إرسال أسلحة لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق جوزيبي كونتي إنه يعارض إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتجاوز حدود الممارسة المشروعة للدفاع المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأفاد الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، خلال مؤتمر صحافي بـ"أننا نعارض المساعدة العسكرية التي ليست بمنطق دفاعي. كما طلبنا من رئيس الوزراء ماريو دراغي وزير الدفاع المثول أمام البرلمان لإحاطته بشأن نوعية المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي".

المصدر: "آكي"