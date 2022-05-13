كيم جونغ أون ينتقد المسؤولين لفشلهم في تعزيز نظام الوقاية من الجائحة

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن الزعيم، كيم جونغ أون، زار مقر الوقاية من الأوبئة، وانتقد المسؤولين لفشلهم في تلافي "نقطة ضعف في نظام الوقاية من الوباء".

وقال كيم إن انتشار الحمى تمركز حول العاصمة، مؤكدا أهمية عزل جميع الوحدات السكنية ومراكز العمل عن بعضها البعض، مع توفير الراحة أثناء الإغلاق.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن وفاة ستة أشخاص جراء "حمّى" وقد ثبتت إصابة أحدهم بكوفيد-19، وذلك غداة رصد أول حالة إصابة رسمية بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أنه من بين 350 ألف شخص أصيبوا بالحمى منذ أواخر أبريل، تعافى 162200 شخص.

المصدر: "سكاي نيوز"