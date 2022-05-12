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موسكو: لا نرى إمكانية للحل الدبلوماسي في أوكرانيا حاليا

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موسكو: لا نرى إمكانية للحل الدبلوماسي في أوكرانيا حاليا
Legion-Media Lev Radin
نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
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أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أنه لا يرى إمكانية للحل الدبلوماسي في أوكرانيا في الوقت الراهن وفي ظل مواقف كييف الحالية.

وقال بوليانسكي في تصريح لصحيفة UnHerd News، نشر يوم الخميس: "في هذه المرحلة أنا بكل صراحة لا أرى أي إمكانية للحل الدبلوماسي في ظل موقف أوكرانيا ومحاولات الدول الغربية لتأجيج هذا النزاع".

وتابع: "اضطر للاعتراف بأنه لا توجد هناك فرصة للدبلوماسية الآن".

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واعتبر أنه "لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا بدون نزع سلاحها وتطهيرها من النازية".

وأشار كذلك إلى تغير الموقف الروسي بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه أصبح "أقرب من الموقف بشأن انضمام أوكرانيا للناتو"، علما بأن موسكو أعلنت في وقت سابق أنها لا تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعارض بشدة عضويتها في أحلاف عسكرية فقط.

المصدر: نوفوستي، تاس

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