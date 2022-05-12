الصين: العقوبات ضد روسيا لن تجلب السلام لأوكرانيا

أكد نائب الممثل الصيني لدى الأمم المتحدة، داي بين، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن العقوبات ضد روسيا لن تجلب السلام إلى أوكرانيا، بل ستؤدي فقط إلى أزمة طاقة وغذاء ومال في العالم.

وقال داي بينغ: "لن تجلب العقوبات السلام، لكنها ستؤدي فقط إلى تفاقم الزيادات في الأسعار، وتفجر أزمات الغذاء والطاقة والمال في جميع أنحاء العالم. وسيعاني الأطفال في جميع أنحاء العالم من عواقب العقوبات".

وأشار إلى إن الصين تحث الأطراف مجددا على التحلي بالعقلانية وضبط النفس، وتجاوز على الأحكام المسبقة وبذل الجهود لحل الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وفرض عدد من الدول الغربية عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: نوفوستي