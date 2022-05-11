دميرتاش: استعدوا لتغيير كبير في تركيا

طالب الزعيم الكردي التركي المعتقل صلاح الدين دميرتاش، أبناء الشعب التركي بالاستعداد لتغيير كبير ستشهده البلاد.

وكتب دميرتاش مقالا من السجن هذه المرة، جاء فيه: "استعدوا لتغيير كبير.. لا تستبعدوا أحدا.. إعملوا من أجل أن يقف الجميع يدا بيد وجنبا إلى جنب، فالقاسم المشترك بيننا هو الجمهورية الديمقراطية.. الوطن هو تركيا، ودولتنا المشتركة هي جمهورية تركيا".

وأضاف: "اتحدوا، اجتمعوا حول مبادئ الديمقراطية، واتركوا النقاش حول من سيكون المرشح.. ذلك الموظف العملاق القوي الذي سيرفع البلد إلى مستوى مطلوب، ليس شخصا واحدا فقط، بل ملايين الأشخاص".

وفي نهاية المقال طالب دميرتاش الشعب بـ"ضرورة المشاركة في الانتخابات، والاستعداد لها بحماس ومعنويات وشجاعة، حتى يتم تغيير الحكومة".

ويخضع الرئيس السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي"، الذي يدلي بإفاداته من حين لآخر من خلال محاميه، للسجن بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية".

يذكر أن 6 أحزاب تركية معارضة أعلنت مؤخرا التحالف فيما بينها، دون توجيه دعوة لحزب "الشعوب الديمقراطي" لمشاركتهم، فيما أعلن الحزب ردا على ذلك، أنه "سيخوض الانتخابات دون تحالفات".

المصدر: "زمان"