زعيم كردي معتقل: إذا اتخذ حزبنا قرارا فيمكنه ترشيحي للانتخابات الرئاسية التركية

أوضح الزعيم الكردي المعتقل بتركيا منذ نوفمبر 2016، صلاح الدين دميرطاش، أن حزب "الشعوب الديمقراطي" يمكن أن يرشحه مجددا بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا لم تكن هناك عقبات قانونية.

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ونقل محامي صلاح الدين دميرطاش عنه قوله: "يمكننا دعم مرشح لديه القدرة والنية والصدق لتنفيذ تلك مبادئ وثيقة موقف حزب الشعوب الديمقراطي التي أعلن عنها في سبتمبر 2021..سننظر فيما إذا كان سيلتزم بالمبادئ بدلا من الأسماء في ترشيحه للرئاسة..بالإضافة إلى ذلك، إذا اتخذ حزبنا قرارا وفقا للتطورات، فيمكنه ترشيحي، ولكن إذا كنت لا أزال ممنوعا سياسيا وسجينا حتى ذلك التاريخ، فقد يكون الانسحاب لصالح مرشح على جدول الأعمال".

وكان حزب الشعوب الديمقراطي رشح صلاح الدين دميرطاش الرئيس السابق في الحزب، خلال انتخابات الرئاسة عام 2018.

وعلق دميرطاش على احتمال أن يصوت الأكراد لصالح رؤساء بلديات أنقرة وإسطنبول، منصور يافاش وأكرم إمام أوغلو، إذا ترشحوا للانتخابات الرئاسية، بالقول إنهم "سيدعمون المرشح الذي يقبل وثيقة موقف حزب الشعوب الديمقراطي المعلنة في سبتمبر 2021".

المصدر: "زمان"