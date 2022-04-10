من هو مرشح المعارضة التركية لمنافسة أردوغان؟

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، إن تحالف الأمة المعارض لن يناقش اختيار مرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية حتى موعد إجرائها.

وأوضح باباجان خلال مشاركته في برنامج إفطار، أن قادة الأحزاب الستة، لن يكون يكشفوا عن المرشح المشترك حتى فترة الانتخابات.

وبخصوص ما يثار حول الاتفاق على منصور يافاش عمدة أنقرة، مرشحا للمعارضة، قال باباجان: "هناك اتفاق توصلنا إليه مع الرؤساء العامين الآخرين على طاولة الأحزاب السداسية التي تريد استعادة النظام البرلماني، وهو أن المرشح الرئاسي للطاولة الذهبية سيحدد باتفاق أعضاء الطاولة الستة".

وأضاف باباجان، "لن نجري أي محادثات حول هذا الموضوع. لن نعبر عن أي رأي. أي أن هذه القضية ليست موضوعنا اليوم. دعنا نقترب قليلا من الانتخابات، وحينها سيقيم تحالف الأمة كل من ذُكرت أسماؤهم بالفعل".

يذكر أنه من بين الأسماء التي تم طرحها أيضا على الساحة لمنافسة أردوغان، أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية