"تويوتا" تعلق جزءا من خطوط إنتاجها

أعلنت شركة "تويوتا" أكبر شركة لصناعة السيارات اليابانية، أنها ستوقف في منتصف شهر مايو جزءا من خطوط الإنتاج في ثمانية مصانع في اليابان، بسبب انقطاع الإمدادات من الصين.

وقالت الشركة إنها ستوقف الإنتاج على 14 خطا اعتبارا من 16 مايو لمدة ستة أيام كحد أقصى والسبب في ذلك هو انقطاع الإمدادات من الصين على خلفية القيود المختلفة المفروضة بسبب فيروس "كورونا".

ومع تعديلات الإنتاج التي تم إجراؤها، سيكون إنتاج سيارات "تويوتا موتور" في اليابان والخارج هذا الشهر حوالي 700000 سيارة، أي أقل بحوالي 130.000 مما كان مخططا له.

المصدر: تاس