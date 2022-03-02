أعلنت شركة "تويوتا" تعليق توريد سيارات "تويوتا" و"لكزس" إلى روسيا بسبب المشاكل اللوجستية وتعطل سلسلة توريد قطع الغيار.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المكتب الصحفي للشركة، أن مصنع "تويوتا" في بطرسبورغ الذي ينتج سيارات RAV4 وCamry، سيعلق عمله اعتبارا من 4 مارس الجاري بسبب تأخر وصول قطع الغيار.

وأضافت الشركة أن توريدات سيارات "تويوتا" و"لكزس" إلى روسيا تم تعليقها "حتى إشعار آخر" بنتيجة تعطل السلسلة اللوجيستية في المنطقة، مشيرة إلى أن التوريدات ستستأنف مع إزالة المشاكل المذكورة.

يذكر أن مصنع "تويوتا" في بطرسبورغ الذي يعمل منذ عام 2007، ينتج نحو 100 ألف سيارة من نموذجي Toyota Camry وToyota RAV4 سنويا.

المصدر: نوفوستي