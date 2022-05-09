أفغانستان.. طالبان تهاجم بنجشير وتقتل 10 من مسلحي المعارضة

أعلن ممثل الإدارة الإقليمية، أبو بكر صديقي، أن التشكيلات المسلحة لحركة طالبان شنت ضربات واسعة النطاق على مواقع "جبهة المقاومة الوطنية" في مقاطعة بنجشير شمال أفغانستان.

وقال في تصريح لوكالة "TOLOnews": "تم تحييد ما لا يقل عن 10 مسلحين، فيما بلغت الخسائر من جانبنا 5 قتلى وجرحى اثنين، ولا يزال الوضع في بنجشير تحت السيطرة، حيث يتمركز 5 آلاف من مقاتلينا الآن هناك".

من جهته، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "جبهة المقاومة الوطنية" علي ميسم نظاري في وقت سابق، إن "مفارز الجبهة تمكنت من السيطرة جزئيا على مقاطعتي أندراب ودارا، وكذلك منطقة أبشر، حيث قتل 27 من عناصر طالبان خلال المعارك".

وأضاف: "12 مقاتلا آخر من طالبان قتلوا في منطقة الورساج في ولاية تخار".

بدوره نفى قائد تشكيلات النخبة في حركة طالبان عبد الحميد خراساني هذه المعلومات، وشدد على أن "القصف تم من جانب الجبال لكننا قمعنا نقاط إطلاق النار للعدو".

المصدر: "تاس" + "TOLOnews"