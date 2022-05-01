في إطلالة نادرة.. القائد الأعلى الأفغاني يشيد بـ"الأمن" على وقع سلسلة الهجمات الدموية

أعلن القائد الأعلى الأفغاني هبة الله أخوند زاده، في إطلالة نادرة بمناسبة عيد الفطر، أن حركة "طالبان" حققت "الحرية والأمن" في البلاد، وذلك رغم سلسلة هجمات دموية في الأسابيع الأخيرة.

وشدد أخوند زاده، في كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام آلاف المصلحين في مسجد عيد كاه في مدينة قندهار، على أن الوقت حان، بعد انسحاب قوات حلف الناتو من أفغانستان وعودة "طالبان" إلى سدة الحكم، لأن "يتكاتف جميع الأفغان كإخوة"، مضيفا أن السلطات الجديدة "تعمل من أجل بناء البلد ورفاهيته وازدهاره".

رسالة تهنئة من سماحة أمير المؤمنين الشيخ هِبة الله أخندزاده – حفظه الله – بمناسبة عيد الفطر المباركhttps://t.co/sKfRf1eOs0pic.twitter.com/WSXFFp9rrS — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) April 29, 2022

وتابع: "يعد الأمن أساس البناء والازدهار، وضمنت قوات الإمارة الإسلامية لنا الأمن ببذلها تضحيات جسيمة للغاية، وبالنظر إلى الأوضاع الأمنية الآن يتوجب على جميع المواطنين أن يشمروا عن سواعد الجد من أجل إعادة إعمار أفغانستان وتطورها وتنميتها وازدهارها، وأن يخدموا الوطن والشعب المسكين بكل إخلاص وشجاعة".

د ا.ا.ا امیر المومنین شیخ هبة الله اخوندزاده د اختر لمونځ د کندهار عیدګاه جومات کې ادا کړ.

هغه د جومات ځانګړې ګنبده کې،چې یوازې حکومتي مسوولین ورسره ول، خلکو ته لنډه وینا هم وکړه. pic.twitter.com/OR1mNQUw7E — ShamshadNews (@Shamshadnetwork) May 1, 2022

ويأتي هذا الكلام على خلفية سلسلة الهجمات الدموية التي شهدتها أفغانستان في الأسابيع الأخيرة، منها تفجيرات دوت خلال شهر رمضان في عدد من مساجد البلاد وأودت بأرواح عشرات المصلين، وتبنى تنظيم "داعش" معظم هذه الاعتداءات.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن أخوند زاده ألقى خطابه المختصر من أحد الصفوف الأمامية للمصلين، دون أن يستدير ليقابل الحشد، وأن عناصر "طالبان" منعوا الصحفيين من الاقتراب منه.

ويعد ذلك ثاني ظهور علني لأخوند زاده خلال ست سنوات.

المصدر: RT + "فرانس برس"