"د ب ا": جلسة الاستماع في قضية حارس معسكر نازي سابق قد لا تعقد

أكد المحامي الألماني ستيفان ووتركامب الذي يترافع عن جوزيف شوتز (101 عاما) الحارس السابق للمعسكر النازي "زاكسينهاوزن"، أن الجلسة المقبلة في محاكمة موكله قد لا تعقد بسبب وضعه الصحي.

ونقلت وكالة "DPA" عن المحامي قوله: "حاليا شوتز لا يزال في المستشفى.. لم يتضح بعد ما إذا كان سيتمكن من مغادرة المستشفى يوم الخميس كما هو مخطط".

وأضاف: "في الواقع، يجب أن تستمر المفاوضات الأسبوع المقبل، ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن تأجيل الجلسة الرئيسية إلا لفترة محدودة".

من جهته، نفى الحارس السابق بمعسكر الاعتقال النازي "زاكسينهاوزن" في وقت سابق، الاتهامات الموجهة إليه، مدعيا أنه "بريء، كونه لم يفهم حتى ما هو متهم به، لأنه لم يكن في زاكسينهاوزن لفترة طويلة".

وبدأت في أكتوبر الماضي، في مدينة براندنبورغ أن دير هافيل، في ظل إجراءات أمنية مشددة، محاكمة الحارس السابق لمعسكر الاعتقال النازي السابق "زاكسينهاوزن"، وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع في محكمة مقاطعة نوروبين في براندنبورغ، ولكن تم تأجيلها لأسباب تنظيمية.

ووفقا للتحقيق، "يتهم الحارس السابق بأنه شارك في قتل أكثر من 3.5 ألف سجين في معسكر الاعتقال النازي زاكسنهاوزن في الفترة من 1942 إلى 1945".

وحسب السجلات الموثقة، مر أكثر من 200 ألف شخص عبر زاكسينهاوزن، الواقعة بالقرب من مدينة أورانينبورغ شمال برلين، للفترة من عام 1936 إلى عام 1945، ومات عشرات الآلاف من السجناء، كما أطلقت القوات السوفيتية سراح السجناء في أبريل عام 1945.

المصدر: "تاس" + "DPA"