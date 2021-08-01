ألمانيا.. محاكمة حارس معسكر اعتقال عمره 100 عام

قالت صحيفة Welt، إن حارس أمن سابق في معسكر الاعتقال النازي "زاكسينهاوزن"، حيث تعرض للقتل نحو 20 ألف شخص، سيمثل أمام المحكمة رغم بلوغه عمر 100 عام.

ووفقا للصحيفة، ستبدأ المحاكمة في أكتوبر من هذا العام. وذكرت الصحيفة، أن الرجل خدم كحارس في معسكر الاعتقال في الفترة من عام 1942 إلى عام 1945.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المحكمة فرانك ستارك قوله، إن الحارس السابق سيمثل شخصيا أمام المحكمة من 2 إلى 2.5 ساعة في اليوم.

В Германии пройдет суд над столетним охранником концлагеря, сообщили СМИhttps://t.co/BquwvhVjO2pic.twitter.com/Jp77WSRjb9 — РИА Новости (@rianru) August 1, 2021

ولم تكشف الصحيفة الألمانية، اسم الحارس والتهم الموجهة ضده.

ويقع معسكر "زاكسينهاوزن"، شمال برلين، وطوال فترة عمله تم احتجاز حوالي 200 ألف شخص فيه.

المصدر: نوفوستي