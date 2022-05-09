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نتنياهو: فترة حكومة بينيت الضعيفة انتهت

أخبار العالم

نتنياهو: فترة حكومة بينيت الضعيفة انتهت
AFP
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هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة نفتالي بينيت، معتبرا أن "فترة هذه الحكومة الضعيفة قد انتهت".

وفي تصريح من الكنيست الإسرائيلي، قال نتنياهو: "انتهى الأمر يا نفتالي. لقد انتهت حكومتكم من فترتها القصيرة والضعيفة".

يذكر أنه في 6 أبريل الماضي شارك نتنياهو في تظاهرة نظمها أنصار اليمين الإسرائيلي، أمام مقر الحكومة في القدس الغربية، طالبت رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت بالاستقالة، معتبرا أن هذه الحكومة "تضر بالهوية اليهودية للدولة، وضعيفة أمام إيران وفي مواجهة الإرهاب".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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