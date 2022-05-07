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نتنياهو: حماس ترى حكومة إسرائيل الحالية ضعيفة

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نتنياهو: حماس ترى حكومة إسرائيل الحالية ضعيفة
Gettyimages.ru
زعيم المعارضة في إسرائيل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو
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قال زعيم المعارضة في إسرائيل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، إن حركة "حماس" الفلسطينية ترى الحكومة الحالية التي يرأسها نفتالي بينيت، ضعيفة.

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وأضاف نتنياهو في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "اليوم ترى حماس حكومة ضعيفة تعتمد على مؤيدي الإرهاب، في إشارة للقائمة العربية الموحدة، وغير قادرة على محاربة الإرهاب وضرب كبار مسؤولي حماس وإعادة السلام والأمن لمواطني إسرائيل".

وتابع قائلا: "لا يوجد سبب لانتظار الهجوم القادم على غزة، يجب أن ترحل الحكومة الحالية".

وأردف نتنياهو بالقول: "يجب تشكيل حكومة وطنية قوية برئاستي على الفور، والتي ستعيد السلام والأمن لمواطني إسرائيل".

وأكد رئيس الوزراء السابق أنه في عهد حكومة الليكود (اليمينية برئاسته) كان الوضع الأهدأ والأكثر أمانا في تاريخ البلاد، أما الآن ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، قتل 19 شخصا في شهر ونصف الشهر.

وفي 6 أبريل الماضي شارك نتنياهو في تظاهرة نظمها أنصار اليمين الإسرائيلي، أمام مقر الحكومة في القدس الغربية، طالبت رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت بالاستقالة.

المصدر: RT + وكالات

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