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رجب طيب أردوغان: لن نطرد اللاجئين السوريين من بلادنا أبدا

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رجب طيب أردوغان: لن نطرد اللاجئين السوريين من بلادنا أبدا
AP Markus Schreiber
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها".

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وفي كلمة خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ32 لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد"، أوضح رجب طيب أردوغان قائلا: "نحن أبناء ثقافة تدرك جيدا معنى المهاجرين والأنصار".

وأكمل أردوغان: "بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدا"، مشيرا إلى أن "أبواب تركيا مفتوحة للسوريين".

وأضاف الرئيس التركي: "سنواصل استضافتهم ولن نرميهم في أحضان القتلة"، على حد قوله.

المصدر: "الأناضول"

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