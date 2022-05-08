إعلام: مجلس الوزراء التركي سينظر في مشروع لعودة مليون لاجئ سوري إلى وطنهم

أفادت قناة "إن تي في" بأن الحكومة التركية ستنظر في اجتماع غدا الاثنين برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في مشروع لإعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى وطنهم.

وأضافت القناة أنه من المقرر إيواؤهم في المناطق الآمنة التي تسيطر عليها أنقرة.

والأسبوع الماضي، أعلن أردوغان عن تنفيذ مشروع لبناء منازل من قوالب حجرية للاجئين في 13 منطقة سورية.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في اليوم التالي إنه من المخطط استكمال بناء 100 ألف منزل في إدلب للاجئين العائدين إلى سوريا بحلول نهاية العام.

ووفقا للأرقام الرسمية، يوجد حاليا في تركيا حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري.

وتزعم المعارضة أن السلطات تخفي بيانات حقيقية عن اللاجئين، ولا سيما في اسطنبول. ونفت السلطات هذه الاتهامات، قائلة إن تصرفات قوى المعارضة موجهة من قوى خارجية تسعى لزعزعة استقرار الأوضاع في تركيا.

المصدر: تاس