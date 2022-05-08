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الاتحاد الأوروبي: انتخاب رئيس جديد لهونغ كونغ انتهاك للديمقراطية

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الاتحاد الأوروبي: انتخاب رئيس جديد لهونغ كونغ انتهاك للديمقراطية
Globallookpress
جوزيب بوريل
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اعتبر الاتحاد الأوروبي أن انتخاب المرشح الوحيد لمنصب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي، قد قوض "المبادئ الديمقراطية" الضعيفة أصلا في هذه المنطقة من الصين.

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل: "الاتحاد الأوروبي يأسف لهذا الانتهاك للمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية ويعتبر عملية الانتخاب هذه خطوة أخرى في تفكيك مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

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وأضاف: "يعلق الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة على الحفاظ على درجة عالية من الاستقلال الذاتي لهونغ كونغ، وكذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

ودعا بوريل نيابة عن الاتحاد الأوروبي السلطات في الصين وهونغ كونغ إلى الامتثال لالتزاماتها الوطنية والدولية وبشكل خاص لانتخاب رئيس السلطة التنفيذية وأعضاء المجلس التشريعي باقتراع عام.

المصدر: إنترفاكس

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