إعلان وزير الأمن السابق رئيسا للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ

عُين جون لي المسؤول الأمني السابق في هونغ كونغ، رئيسا للسلطة التنفيذية في هذا المركز المالي والتجاري، على ما أعلنت لجنة تضم موالين لبكين اليوم الأحد.

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وحصل جون لي (64 عاما) على 1416 صوتا من أصوات اللجنة التي تضم 1461 عضوا بعد حملة خلت من المنافسين.

وإضافة إلى الأصوات المؤيدة حصل لي على ثمانية أصوات معارضة فيما امتنع الأعضاء الباقون عن التصويت، في عملية اقتراع سرية مقتضبة.

وأعلن القاضي كيث يونغ كار هونغ أن "المرشح الوحيد" جون لي كا-شيو فاز في الانتخابات.

ويأتي تعيين مسؤول أمني في المنصب الرفيع بعد سنوات صعبة شهدت المدينة خلالها اضطرابات سياسية وتدابير قاسية لمكافحة جائحة كورونا.

ونشرت الشرطة تعزيزات أمنية في محيط مركز المعارض. وتمت تعبئة ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف عنصر، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

والتظاهرات محظورة بشكل كبير في هونغ كونغ، وتشير السلطات إلى حظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص.

المصدر: أ ف ب