حذر رئيس شركة "روس كوسموس" دميتري روغوزين رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من أنه "سيتعين عليه تحمل المسؤولية كالرجال لتزويده القوات الأوكرانية بوسائل الاتصالات العسكرية.

وأضاف روغوزين: "وفقا لمعلوماتنا، تمت بواسطة البنتاغون عمليات تسليم القوات المسلحة الأوكرانية صناديق البريد لتلقي ونقل الإنترنت من شركة Starlink. وبالتالي، يشارك إيلون ماسك في إمداد القوات الفاشية في أوكرانيا بوسائل الاتصالات العسكرية. ولهذا عليه أن يتحمل المسؤولية كرجل بالغ. لا تحاول التظاهر بالغباء يا إيلون".

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في وقت سابق بات معلوما أنه وفقا لشهادة رئيس أركان اللواء 36 مشاة البحرية للقوات الأوكرانية العقيد دميتري كورميانكوف، قامت أقمار ستارلينك الصناعية التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول بالإنترنت.

المصدر: نوفوستي