روغوزين: إيلون ماسك سيصبح رئيسا وربما ليس للولايات المتحدة فقط

كشف دميتري روغوزين، رئيس شركة "روس كوسموس" بصراحة عن رأيه في الغايات التي تقود الملياردير إيلون ماسك من خلال نشاطه في مجال الفضاء.

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ورأى روغوزين، رئيس شركة "روس كوسموس"، أن طموح إيلون ماسك الحقيقي لا يتمثل في غزو كواكب النظام الشمسي، بل هو ينوي السيطرة على "عقول" الناس في الغرب ويكتسب القوة عليهم من خلال إقامة إمبراطورية معلومات.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، قال روغوزين: "وسائل الإعلام هذه سوف تستخدم الإنترنت، والتي سيتم توزيعها من قبل مجموعته المدارية، والتي سيتم نقلها بواسطة صواريخه الخاصة. هذا هو المنطق الكامل لبناء (سلسلة غذائية). أشيد بموهبته التجارية، التي يقودها حلم أن يصبح صاحب (فكر)، على الأقل في العالم الغربي. حتى من دون أن يكون رئيسا للولايات المتحدة، فإنه سيصبح في الواقع رئيسا، وربما ليس فقط للولايات المتحدة".

وأضاف في شرح موقفه من ماسك بقوله: "غزو المريخ وكل ما تبقى من الهراء اللفظي، هذه على الأرجح أشياء ذات صلة يجب أن تدعم فقط التأثير الدعائي لـ(الإنسان العاقل 2.0)غير العادي، و(المسيح الرائي)، الذي تبين ويا لدهشتنا، أنه من معاصرينا".

وأشار روغوزين إلى أن ماسك ابتدع صواريخ فالكون 9 سعيا وراء السلطة، وأنه يحتاج إليها لإطلاق أقمار صناعية تابعة لكوكبة ستارلينك المدارية، والتي ستضم أكثر من 40 ألف جهاز، والأقمار الصناعية ستعطي الإنترنت، وستستخدمها وسائل الإعلام، وهي بحسب توقعاته، سيسيطر عليها ماسك قريبا.

وأعرب عن اعتقاده أن غيلون ماسك "يركز على أن يصبح شخصا مؤثرا للغاية ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في العالم. أعتقد أنه لو لم يكن قد ولد في جنوب إفريقيا، ولكن في الولايات المتحدة، لكان قد ذهب بالتأكيد إلى الانتخابات الرئاسية وكان سيحظى بفرصة كبيرة في الانتخاب. وبصفته أمريكيا غير أصلي، فإنه يفهم أن هذا مستحيل، واختار خوارزمية مختلفة من العمل".

المصدر: نوفوستي