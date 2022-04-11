إيلون ماسك يقترح تحويل مقر شركة Twitter إلى مأوى للمشردين

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الجدل باقتراحه تحويل مقر شركة Twitter إلى مأوى للمشردين، وذلك بعد استحواذه على الحصة الأكبر في موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

واقترح ماسك أكبر مالك لأسهم الشركة تحويل مقر شركة وسائل التواصل الاجتماعي في سان فرانسيسكو إلى ملجأ للمشردين.

وقدم ماسك الاقتراح عبر استطلاع على "تويتر" ليلة السبت، حيث استجاب ما يقرب من 1.2 مليون شخص للفكرة بحلول صباح يوم الأحد، وصوت 91.1٪ منهم لصالحها.

Convert Twitter SF HQ to homeless shelter since no one shows up anyway — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2022

ويأتي استطلاع ماسك بعد أسبوع من شرائه حصة 9.2٪ من أسهم Twitter مما يجعله أكبر مساهم في الشركة.

وانتقد ماسك طريقة تعامل Twitter مع حرية التعبير على المنصة واقترح عددا من التغييرات اللغوية للشركة منذ شراء أسهمه.

كما نشر إحصائيات عن أفضل 10 حسابات على Twitter تحظى بأكبر عدد من المتابعين، لكن معظم تلك الحسابات نادرا ما تغرد أو تنشر القليل جداً من المحتوى، بحسب قوله.

وأوضح ان من بين أفضل 10 حسابات، حسابات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ونجوم البوب جاستن بيبر، وكاتي بيري، وريانا، وتايلور سويفت، وليدي غاغا، ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أن سويفت على سبيل المثال، لم تنشر أي شيء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين لم يغرد بيبر سوى مرة واحدة فقط في العام كله!

ويحتل ماسك المركز الثامن في التصنيف العالمي مع أكثر من 81 مليون مشترك على Twitter.

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.



Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2022

المصدر: وكالات + Twitter