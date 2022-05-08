سيناتور روسي يكشف عن الدول الرئيسية في بناء النظام المالي العالمي الجديد

اعتبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن النظام المالي العالمي يعيش إعادة هيكلة رتيبة، ستكون الأطراف الفاعلة الرئيسية فيها روسيا والصين والهند والسعودية وتركيا.

وكتب بوشكوف على قناته في "تيلغرام": "بدأ النظام المالي العالمي في مرحلة رتيبة من إعادة الهيكلة. الأطراف الفاعلة الرئيسية في هذه العملية هي روسيا والصين والهند والسعودية وتركيا".

وأشار إلى أنه حتى صندوق النقد الدولي يعترف بأن الأحداث الأخيرة قد زعزعت مكانة الدولار كعملة رائدة في العالم.

وأضاف: "لم يسقطوا بل اهتزوا. ولكن هذه البداية فقط".

واعترفت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث في وقت سابق بانحسار التأثير العالمي للدولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي