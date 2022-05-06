الروبل الروسي يحقق ارتفاعات قياسية وعملة عربية تتصدر العملات المتراجعة أمام الدولار

كشف رسم بياني لـ"رويترز" عن أن العملة الروسية تصدرت العملات التي صعدت أمام نظيرتها الأمريكية في غضون عام، كذلك أظهر الرسم أن الجنيه المصري تصدر العملات التي انخفضت مقابل الدولار.

ووفقا للرسم البياني فإن الروبل الروسي سجل ارتفاعا مقابل الدولار بنسبة 15.1% على أساس سنوي، وبذلك تصدر العملات التي صعدت مقابل العملة الأمريكية.

ويتم تداول العملة الروسية اليوم (06 مايو 2022) عند مستوى 67 روبلا للدولار، وللمقارنة فقد تم تداول العملة في نفس اليوم قبل عام عند مستوى 74 روبلا.

وتراجعت العملة الروسية في النصف الثاني من شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار، وبعد إعلان البنك المركزي الروسي الشهر الماضي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا بدأ الروبل بالتعافي.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الروبل الروسي أمام الدولار خلال عام:

www.xe.com

كذلك أظهر الرسم أن الجنيه المصري تصدر العملات التي تراجعت بأكثر نسبة في غضون عام، وأشار إلى العملة المصرية تراجعت بنسبة 15% مقابل العملة الأمريكية على أساس سنوي.

المصدر: RT