إيران تعلن عدد حجاجها إلى السعودية هذا العام

أعلنت طهران أن عدد الحجاج الذين سيتم تفويجهم لأداء فريضة الحج هذا العام يبلغ 39 الفا و600 زائر إيراني إلى السعودية.

وأوضح ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، عبد الفتاح نواب، أن السعودية وافقت على 45 في المئة من إجمالي حصة الزوار الإيرانيين الذين لم تبلغ أعمارهم الـ 65 عاما، لأداء فريضة الحج هذا العام.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نواب، أن المفاوضات جارية مع الجانب السعودي لزيادة حصة إيران من الزوار، وأضاف خلال لقاء مع عدد من مراجع الدين في محافظة قم: "لقد أبلغنا السعودية عن رأينا البناء والمناسب في هذا الخصوص".

وأعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، سيد صادق حسيني، أن "أول رحلة صوب الديار المقدسة في السعودية ستنطلق في 13 يونيو 2022".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية