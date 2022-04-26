إيران تطلب من السعودية رفع حصتها في موسم الحج

طلب مساعد هيئة شؤون الحج والعمرة في إيران، أكبر رضائي، من السلطات السعودية رفع حصة إيران في موسم الحج، قدرها 5 آلاف شخص.

وقال رضائي إنه بحسب إعلان السعودية، حصة إيران في فريضة الحج المقبلة ستكون 39635 شخصا، معلنا "أننا سنرسل طلب إلى وزارة الحج السعودية للحصول على حصة إضافية قدرها 5000 شخص".

بدوره، قال رئيس هيئة الحج الإيرانية سيد صادق حسيني إن "السعودية لطالما كانت مطالبة بفصل موضوع الحج عن القضايا السياسية"، مبينا "أننا نواجه مشكلتين أو ثلاث في هذا الموسم. الأولى تأخر إعلان السعودية حول موسم الحج، والمشكلة الثانية عدم وجود علاقات سياسية مع السعودية وعدم وجود قنصلية".

يذكر أن أولى الرحلات الجوية إلى الحج ستنطلق في الأسابيع الأولى من شهر يونيو المقبل.

المصدر: RT