إجلاء 178 شخصا من ماريوبول اليوم

أعلن مقر قوات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك أنه تم إجلاء 178 شخصا، بينهم 19 طفلا، من ماريوبول إلى قرية بيزيمينويه شرق المدينة.

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وأوضح المقر عبر قناته على "تلغرام" أنه تم إجلاء هذه المجموعة خلال فترة اليوم الجمعة.

وأضاف أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم موجودون الآن في مركز إيواء، أقامته وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك.

يأتي ذلك بعد إعلان سلطات دونيتسك عن إجلاء 518 شخصا من ماريوبول إلى بيزيمينويه خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم في هذا الاتجاه اعتبارا من يوم 5 مارس، إلى نحو 29 ألف شخص.

المصدر: RT