دونيتسك تعلن عن إجلاء 518 شخصا من ماريوبول اليوم الماضي

قالت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان لها اليوم، إنه تم إجلاء 518 شخصا من مدينة ماريوبول خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 67 طفلا.

وأضاف البيان: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم من الساعة 8:00 صباحا في 5 مايو إلى الساعة 8:00 صباحا في 6 مايو، إجلاء 518 شخصا، من بينهم 67 طفلا، من ماريوبول إلى بيزيمينويه. وحاليا يتواجد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، في مركز للإيواء المؤقت التابع لوزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك".

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وأشار البيان، إلى أنه تم إجلاء 28336 شخصا في هذا الاتجاه، اعتبارا من يوم 5 مارس.

المصدر: تاس