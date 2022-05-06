عضو بالكنيست الإسرائيلي يحرض على قتل يحيى السنوار

حرض عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على قتل رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، قائلا إنه يجب إطلاق صواريخ على منزله.

وكتب بن عفير عبر صفحته على "فيسبوك": "في بلد تم إصلاحه، كانت طائرات سلاح الجو ستطلق صواريخ على منزل يحيى السنوار الذي دعا لشن هجمات بالسلاح والفؤوس وتدميره. هذه هي الطريقة التي تخلق بها الرعب".

ويأتي تصريح بن غفير، بعد أن أدى هجوم مساء يوم الخميس في مدينة إلعاد في تل أبيب إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة عدد آخر، فيما وصفه رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي بأن "فرحة يوم الاستقلال في إسرائيل انقلبت إلى يوم فظيع وحزين".

المصدر: RT