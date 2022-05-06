بالفيديو.. مشادة كلامية بين حاخام يهودي ومستوطن

وقعت مشادة كلامية ليلة أمس الخميس، بمكان عملية إلعاد التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وجرح آخرين، بين حاخام يهودي وابسي جوفشتاين، الذي يعتبر أحد كبار العنصريين والمستوطنين المتطرفين.

وخلال المشادة، صرخ الحاخام بوجه جوفشتاين، محملا إياه مسؤولية قتل اليهود بسبب اقتحامهم المسجد الأقصى، وشدد على أن دخول "جبل الهيكل" الأقصى محرم على اليهود.

وتوجه الحاخام إلى جوفشتاين قائلا: "أنتم (المتطرفون) السبب في هذه العملية.. أنت وكل المجرمين أمثال (عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف) ايتمار بن غفير، أنتم ودخول جبل الهيكل السبب في وقوع عملية اليوم في مدينة إلعاد ومقتل 3 من السكان".

المصدر: RT