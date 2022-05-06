إسرائيل تقرر هدم شقة منفذ عملية تل أبيب

وقع قائد المنطقة الوسطى العسكرية في إسرائيل على أمر مصادرة وهدم للشقة التي كان يقطنها، منفذ عملية تل أبيب التي حصلت في أبريل الماضي، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر": "وقع قائد المنطقة الوسطى العسكرية على أمر مصادرة وهدم للشقة التي كان يقطنها المخرب الإرهابي المدعو رعد حازم في مدينة جنين. وكان المخرب نفذ العملية الإرهابية في تل أبيب والتي أدت الى مقتل ثلاثة مدنيين حيث تم توقيع أمر الهدم بعد رفض الالتماس الذي قدمه سكان المبنى الآخرين".

وقع قائد المنطقة الوسطى العسكرية على أمر مصادرة وهدم للشقة التي كان يقطنها المخرب الإرهابي المدعو #رعد_حازم في مدينة #جنين. وكان المخرب نفذ العملية الإرهابية في تل أبيب والتي أدت الى مقتل ثلاثة مدنيين حيث تم توقيع أمر الهدم بعد رفض الالتماس الذي قدمه سكان المبنى الأخرين — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2022

هذا وشهدت إسرائيل خلال الفترة الماضية العديد من الهجمات، ففي نهاية مارس الماضي نفذ مسلحان عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة، بين تل أبيب وحيفا، تسببت في سقوط قتلى وجرحى.

وقبل ذلك قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.

كما قتل 5 إسرائيليين وأصيب آخرون في إطلاق نار في شارع هشنايم في مدينة بني براك في تل أبيب.

المصدر: RT