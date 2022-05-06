سفير أمريكا بإسرائيل: نهاية مفجعة ليوم الاستقلال في إلعاد

قال السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز، إن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين بهجوم نفذه شاب بفأس في مدينة إلعاد شرق تل أبيب، كان "نهاية مفجعة ليوم استقلال إسرائيل".

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر" تصريحا لنايدز جاء فيه: "نهاية مفجعة ليوم استقلال إسرائيل في إلعاد. أشارك أهالي قتلى الهجوم الإرهابي حزنهم، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى. هذه الأعمال يجب أن تتوقف".

RT @USAmbIsrael: سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، توماس نايدز: "نهاية مفجعة ليوم استقلال إسرائيل في إلعاد. أشارك أهالي قتلى الهجوم الإرهابي حزنهم، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى. هذه الأعمال يجب أن تتوقف!" — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) May 6, 2022

من جهته، أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ عن تعازيه لأسر القتلى الثلاثة، وقال: "قتل ثلاثة آباء الليلة الماضية على أيدي إرهابيين دنيئين.. ما حصل قسوة لا يمكن فهمها".

المصدر: RT