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سفير أمريكا بإسرائيل: نهاية مفجعة ليوم الاستقلال في إلعاد

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سفير أمريكا بإسرائيل: نهاية مفجعة ليوم الاستقلال في إلعاد
AFP
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قال السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز، إن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين بهجوم نفذه شاب بفأس في مدينة إلعاد شرق تل أبيب، كان "نهاية مفجعة ليوم استقلال إسرائيل".

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر" تصريحا لنايدز جاء فيه: "نهاية مفجعة ليوم استقلال إسرائيل في إلعاد. أشارك أهالي قتلى الهجوم الإرهابي حزنهم، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى. هذه الأعمال يجب أن تتوقف".

من جهته، أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ عن تعازيه لأسر القتلى الثلاثة، وقال: "قتل ثلاثة آباء الليلة الماضية على أيدي إرهابيين دنيئين.. ما حصل قسوة لا يمكن فهمها".

المصدر: RT

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