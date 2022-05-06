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رئيس الكنيست الإسرائيلي: يوم الاستقلال انقلب إلى يوم حزين

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رئيس الكنيست الإسرائيلي: يوم الاستقلال انقلب إلى يوم حزين
AFP
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قال رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي إن "فرحة يوم الاستقلال في إسرائيل انقلبت إلى يوم فظيع وحزين"، بعد مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 بهجوم نفذه شاب بفأس في مدينة إلعاد شرق تل أبيب.

وكتب ليفي في تغريدة على "تويتر": "بعد التقارير القاسية المتدفقة من إلعاد. أصبح عيد الاستقلال السعيد هذا فجأة حزينا ورهيبا، وهذا يعكس ثمن العيش في هذه البلاد"، مضيفا: "أوجه التعازي لأسر القتلى، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأن يتم القبض على الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الفظائع في القريب العاجل".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المشبوهيْن بارتكاب الاعتداء هما فلسطينيان من سكان جنين يدعيان أسعد يوسف أسعد الرفاعي في التاسعة عشرة من العمر وصبحي عماد صبحي أبو شقير في العشرين من العمر.

المصدر: RT

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