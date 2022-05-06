رئيس الكنيست الإسرائيلي: يوم الاستقلال انقلب إلى يوم حزين

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي إن "فرحة يوم الاستقلال في إسرائيل انقلبت إلى يوم فظيع وحزين"، بعد مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 بهجوم نفذه شاب بفأس في مدينة إلعاد شرق تل أبيب.

وكتب ليفي في تغريدة على "تويتر": "بعد التقارير القاسية المتدفقة من إلعاد. أصبح عيد الاستقلال السعيد هذا فجأة حزينا ورهيبا، وهذا يعكس ثمن العيش في هذه البلاد"، مضيفا: "أوجه التعازي لأسر القتلى، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأن يتم القبض على الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الفظائع في القريب العاجل".

עוקב אחר הדיווחים הקשים שזורמים מאלעד. יום העצמאות השמח הזה הפך בין רגע לעצוב ונורא, ומחדד שוב את מחיר החיים בארץ שלנו.

שולח תנחומים למשפחות הנרצחים, החלמה מהירה לפצועים ותקווה שהמחבלים השפלים שביצעו את הזוועה הזו יתפסו בהקדם. — 🟠מיקי לוי - Mickey Levy (@MKMickeyLevy) May 5, 2022

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المشبوهيْن بارتكاب الاعتداء هما فلسطينيان من سكان جنين يدعيان أسعد يوسف أسعد الرفاعي في التاسعة عشرة من العمر وصبحي عماد صبحي أبو شقير في العشرين من العمر.

المصدر: RT