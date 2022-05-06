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مقتل تاسع صحفي في المكسيك منذ بداية العام

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مقتل تاسع صحفي في المكسيك منذ بداية العام
Gettyimages.ru
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أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الجمعة، بمقتل صحفي مكسيكي في ولاية سينالوا في شمال غرب البلاد.

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وقالت المنظمة، إن هذه الجريمة هي التاسعة من نوعها في البلاد منذ بداية العام، مضيفة: "لسوء الحظ، تم التأكيد على أن الجثة التي عثر عليها على الطريق، هي جثة الصحفي لويس إنريكي راميريز راموس".

وتم الإبلاغ عن اختفاء الصحفي لويس إنريكي راميريز، 59 عاما، مساء الأربعاء، وعثر على جثته صباح الخميس قرب مدينة كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا.

ورأى ممثل "مراسلون بلا حدود" في المكسيك، بالبينا فلوريس، أن ما حصل هو بالطبع "جريمة اغتيال".

وعمل لويس إنريكي راميريز في صحيفة El Debate اليومية المحلية، كما كان مؤسس الموقع إخباري Fuentes Fidedignas، وهو تاسع صحفي يقتل منذ بداية العام في المكسيك.

المصدر: لو فيغارو

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