المكسيك.. اغتيال صحفي متخصص بتغطية الجريمة المنظمة

أعلنت شبكة Cadena Noticias الإعلامية المكسيكية عن اغتيال صحفيها مارغاريتو مارتينيز، الذي تميز في تسليط الضوء على نشاط الجريمة المنظمة في البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام المكسيكية بأن الصحفي قتل برصاص مجهولين بالقرب من منزله في مدينة تيخوانا بشمال غربي المكسيك.

El periodista de GRUPO CADENA, Margarito Esquivel Martínez fue asesinado afuera de su domicilio en la colonia Sánchez Taboada, Tijuana.



Es el segundo asesinato de periodistas en México en lo que va del 2022, el primero fue el veracruzano José Luis Gamboa pic.twitter.com/VGzrcOxTCu — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 17, 2022

وكان مارتينيز البالغ 49 عاما من العمر، يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية كمصور صحفي، وكان مختصا بتغطية الأخبار المتعلقة بالجريمة المنظمة في المنطقة.

وتشير وسائل الإعلام المكسيكية إلى أنه أصبح ثاني صحفي يقتل في المكسيك هذا العام.

وفي عام 2021 أصبحت المكسيك البلد الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين، حيث قتل 7 صحفيين.

المصدر: وكالات