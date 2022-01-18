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المكسيك.. اغتيال صحفي متخصص بتغطية الجريمة المنظمة

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المكسيك.. اغتيال صحفي متخصص بتغطية الجريمة المنظمة
Globallookpress Alejandro Tamayo
صورة من الأرشيف
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أعلنت شبكة Cadena Noticias الإعلامية المكسيكية عن اغتيال صحفيها مارغاريتو مارتينيز، الذي تميز في تسليط الضوء على نشاط الجريمة المنظمة في البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام المكسيكية بأن الصحفي قتل برصاص مجهولين بالقرب من منزله في مدينة تيخوانا بشمال غربي المكسيك.

وكان مارتينيز البالغ 49 عاما من العمر، يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية كمصور صحفي، وكان مختصا بتغطية الأخبار المتعلقة بالجريمة المنظمة في المنطقة.

وتشير وسائل الإعلام المكسيكية إلى أنه أصبح ثاني صحفي يقتل في المكسيك هذا العام.

وفي عام 2021 أصبحت المكسيك البلد الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين، حيث قتل 7 صحفيين.

المصدر: وكالات

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