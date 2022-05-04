وسائل إعلام: وفد من "حماس" يصل موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن وفدا من حركة "حماس"، وصل الليلة الماضية، إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

وقالت وكالة "دنيا الوطن" إن الوفد يضم موسى أبو مرزوق، نائب رئيس "حماس" في الخارج، والقياديين فتحي حماد، وحسام بدران، إضافة لممثل الحركة في موسكو.

وسيناقش الوفد مع المسؤولين الروس، بالإضافة إلى الأوضاع في القدس، التطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين روسيا والحركة.

المصدر: دنيا الوطن