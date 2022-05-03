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وزير النفط الإيراني والرئيس الفنزويلي يغرّدان بعد لقائهما

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وزير النفط الإيراني والرئيس الفنزويلي يغرّدان بعد لقائهما
RT
لقاء وزير النفط الإيراني، جواد أوجي مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.
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أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الثلاثاء، عن لقائه مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مشددا على ضرورة تنمية التعاون بين البلدين.

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وعلى حسابه في "تويتر"، علق جواد أوجي على زيارته إلى فنزويلا قائلا: "أجريت اليوم لقاءات ومحادثات مع الرئيس الفنزويلي المحترم السيد مادورو وسائر كبار المسؤولين في فنزويلا".

وأضاف أوجي: "تحظى العلاقات بين إيران وفنزويلا بماض تاريخي عريق، ونحن نريد أن نستفيد من كل الطاقات والفرص المتاحة لتنمية العلاقات والتعاون المشترك".

من جهته، غرد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في "تويتر" قائلا: "استضفت وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جواد أوجي، وقد عقدنا لقاء بناء لتعميق أواصر الأخوة والتعاون في مجال الطاقة..أؤكد مرة أخرى على تقدير ومحبتي تجاه شعب إيران".

وكتب مادورو في تغريدة أخرى: "لطالما حظيت فنزويلا بدعم الدول الشقيقة، ومن بينها جمهورية إيران الإسلامية..نعتمد على دعمنا والتزامنا لمواصلة التقدم على طريق المنفعة المشتركة والتكامل لشعوبنا".

المصدر: RT + "فارس"

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