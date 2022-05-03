وزير النفط الإيراني والرئيس الفنزويلي يغرّدان بعد لقائهما

أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الثلاثاء، عن لقائه مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مشددا على ضرورة تنمية التعاون بين البلدين.

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وعلى حسابه في "تويتر"، علق جواد أوجي على زيارته إلى فنزويلا قائلا: "أجريت اليوم لقاءات ومحادثات مع الرئيس الفنزويلي المحترم السيد مادورو وسائر كبار المسؤولين في فنزويلا".

وأضاف أوجي: "تحظى العلاقات بين إيران وفنزويلا بماض تاريخي عريق، ونحن نريد أن نستفيد من كل الطاقات والفرص المتاحة لتنمية العلاقات والتعاون المشترك".

من جهته، غرد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في "تويتر" قائلا: "استضفت وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جواد أوجي، وقد عقدنا لقاء بناء لتعميق أواصر الأخوة والتعاون في مجال الطاقة..أؤكد مرة أخرى على تقدير ومحبتي تجاه شعب إيران".

Recibí al excelentísimo Javad Owji, Ministro de Petróleo de la hermana República Islámica de Irán. Un encuentro productivo para profundizar los lazos de hermandad y cooperación, en materia energética. También, le reiteré nuestra gratitud y cariño con el pueblo iraní. pic.twitter.com/DwatP0PgmT — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 3, 2022

وكتب مادورو في تغريدة أخرى: "لطالما حظيت فنزويلا بدعم الدول الشقيقة، ومن بينها جمهورية إيران الإسلامية..نعتمد على دعمنا والتزامنا لمواصلة التقدم على طريق المنفعة المشتركة والتكامل لشعوبنا".

Venezuela siempre ha contado con el apoyo de países hermanos, la República Islámica de Irán es uno de ellos. Cuenten con nuestro respaldo y compromiso para seguir avanzando por el camino del beneficio compartido y la complementariedad para nuestros pueblos. pic.twitter.com/KaMryPhaDO — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 3, 2022

المصدر: RT + "فارس"