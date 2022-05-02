وزير النفط الإيراني يزور فنزويلا لتوقيع صفقات في مجال الطاقة

كشفت وسائل إعلام عن زيارة وزير النفط الإيراني، جواد عجي، إلى فنزويلا، حيث سيتوجه إلى منشآت نفطية وسيوقع اتفاقات في مجال الطاقة بين البلدين.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إنه "بحسب إفادة أشخاص طلبوا عدم تسميتهم، وصل عجي بصحبة أكثر من 10 مندوبين إلى كاراكاس السبت". وزار أوجي ووفده مجمع باراغوانا لمعالجة النفط غربي فنزويلا بصحبة أسدروبال تشافيز، رئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا). ومن المتوقع أن يوقع كلاهما اتفاقات تعاون في مجال الطاقة اليوم الاثنين، حسبما ذكرت المصادر.

ومن اللافت أنه رغم أن إيران وفنزويلا ترزحان تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة، إلا أنهما ترتبطان بعلاقات تعاون وثيق في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل البنزين والمواد الكيميائية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الإيراني منذ عام 2018، بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015. وأعلنت واشنطن آنذاك، عن سعيها لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر من خلال العقوبات ضد الشركات الخاصة والجهات الحكومية المتعاونة مع طهران.

المصدر: وكالات